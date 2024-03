Groupe de pairs Maison des Associations et de l’Emploi Versailles, mercredi 3 avril 2024.

Groupe de pairs Emploi : partagez et échangez entre pairs. Mercredi 3 avril, 14h30 Maison des Associations et de l’Emploi Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

L’objectif est d’échanger entre pairs, de partager les bonnes pratiques, de trouver des réponses, des pistes à des questions en lien avec sa recherche d’emploi.

Ces trois séances seront animées par Beate Boodoo, coach certifiée, du cabinet de conseil en management « collective growth circles ».

Dates, horaires et contenus :

séance 1, Mercredi 3 avril, 14h30-17h00 : Comment se mettre en condition pour sa recherche ?

séance 2 : Lundi 22 avril, 9h30-12h00 : Comment construire un projet professionnel qui nous correspond.

séance 3 : Mardi 14 mai, 14h30-17h00 : Comment passer à l’action ?

Cette action est réservée aux candidats versaillais en recherche active d’emploi, âgés de 45 ans ou plus, ayant au moins 15 années d’expérience professionnelle.

Maison des Associations et de l’Emploi 2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 29 10 https://www.versailles.fr/318/associations-et-quartiers/vie-associative/la-maison-des-associations-et-de-l-emploi.htm https://www.facebook.com/mdaversailles/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/n144ar7R4s »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.30.97.29.14 »}] La Maison des Associations et de l’Emploi un lieu municipal pour les associations versaillaises et les acteurs locaux de l’emploi.

Nos missions s’articulent autour de deux grands axes :

– Vie associative : soutenir la vie associative par l’organisation d’événements, accompagnement des porteurs de projets, formation des bénévoles, faciliter les échanges inter-associations, encourager la mise en relation entre associations et bénévoles.

– Emploi : rendre visible et lisible l’offre d’accompagnement à l’emploi (cartographies), animer le réseau des acteurs de l’emploi, organiser des ateliers et salons professionnels à destination de différents publics avec nos partenaires, favoriser l’émergence de propositions innovantes.

©