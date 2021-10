Groupe de Dynamique Emotionnelle Exprimée Holom, 26 novembre 2021, Bordeaux.

Groupe de Dynamique Emotionnelle Exprimée

Holom, le vendredi 26 novembre à 19:00

Je vous propose d’expérimenter la psychotérapie émotionnelle de groupe afin d’explorer vos vécus émotionnels au sein d’un petit cercle d’humanité. Parfois intimidant, souvent intense, le groupe est un outil thérapeutique et de développement de soi extrêmement puissant. En effet, si engager un travail sur soi en séance individuelle s’avère très réparateur, le fait de pouvoir verbaliser et ressentir, dans son corps, sa propre vérité singulière au sein d’un cercle d’humanité bienveillant permet une véritable accélération au changement intérieur. Pouvoir s’adresser à plusieurs Autres, et recevoir leur réponse en écho, sont ainsi autant de nouvelles relations réparatrices qui permettent de digérer et évacuer les noeuds parfois douloureux de sa propre histoire, de déposer ses bagages, d’explorer toutes les facettes de son être et d’ainsi ouvrir un nouveau chemin vers soi, vers son désir, et (re)devenir acteur.rice de sa vie. Groupe de 7 personnes maxi. Sur inscription, par mail ou tel. Informations et contact : [Céline Boitchenkoff Psychopraticienne en dynamique émotionnelle exprimée.](https://www.holom.fr/praticiens/475-psychotherapie-emotionnelle-bordeaux-celine-boitchenkoff) [[boitchenkoff.pro@gmail.com](mailto:boitchenkoff.pro@gmail.com)](mailto:boitchenkoff.pro@gmail.com) 0769426502

Participation sur inscription, 50€ par personne

Nous avons droit à toutes nos émotions ! Venez expérimenter toute la palette de vos émotions afin de vivre en meilleure harmonie avec elles.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T22:00:00