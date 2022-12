GROUPE DE CONVERSATION ANGLAISE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Groupe de conversation anglaise ! Si vous voulez améliorer votre expression orale en anglais, c’est pour vous. Tous les niveaux sont les bienvenus. Maximum 5 participants.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à easyenglishfrance@outlook.com +33 6 11 11 63 93 La Baule-Escoublac

