Bibliothèque CHATULIVRE place du 19 Mars 1962 de Chatuzange le Goubet, le samedi 9 avril à 10:00 Entrée libre, sur inscription

Envie d’échanger sur le sujet du haut potentiel de votre enfant, vous êtes les bienvenus. Un psychologue & 2 bénévoles vous accompagneront pendant ce café. Bibliothèque CHATULIVRE place du 19 Mars 1962 de Chatuzange le Goubet place du 19 mars 1962 Poncins Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00

