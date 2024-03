Groupe cartographie OpenStreetMap Maison du vélo de Caen Caen, mercredi 10 avril 2024.

Groupe cartographie OpenStreetMap Débutants ou confirmés, pour se former ou rejoindre l’équipe de contributeurs bénévoles ! Mercredi 10 avril, 18h00 Maison du vélo de Caen Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T18:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T18:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

Rendez-vous à la (nouvelle) maison du vélo de Caen (1, place de la gare) pour une initiation à OpenStreetMap mercredi 10 avril, à partir de 18h.

Les contributeurs plus avancés sont aussi les bienvenus !

Comme tous les événements Dérailleurs, c’est gratuit.

Au fait, OpenStreetMap, qu’est-ce que c’est ?

C’est un projet collaboratif de cartographie en ligne. De nombreuses données peuvent y être renseignées : pistes et aménagements cyclables (ce qui nous intéresse beaucoup), trottoirs et cheminements piétons, accessibilité handicapé, mobilier urbain, végétation commerces…

Et OpenStreetMap, ça sert à quoi ?

Les données d’OSM sont réutilisées par des applications et permettent notamment un guidage précis pour les cyclistes, la recherche d’informations d’accessibilité et autres informations cartographiques extraites des données librement accessibles d’OSM.

Maison du vélo de Caen, 1 place de la gare, Caen 14000 Calvados Normandie

