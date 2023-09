Cérémonie d’accueil des lauréats des bourses d’excellence – Fondation Francis BOUYGUES Groupe Bouygues Paris Catégorie d’Évènement: Paris Cérémonie d’accueil des lauréats des bourses d’excellence – Fondation Francis BOUYGUES Groupe Bouygues Paris, 24 octobre 2023, Paris. Cérémonie d’accueil des lauréats des bourses d’excellence – Fondation Francis BOUYGUES Mardi 24 octobre, 16h00 Groupe Bouygues Groupe Bouygues 32 avenue Hoche, 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T16:00:00+02:00 – 2023-10-24T21:00:00+02:00

2023-10-24T16:00:00+02:00 – 2023-10-24T21:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Groupe Bouygues Adresse 32 avenue Hoche, 75008 Paris Ville Paris Lieu Ville Groupe Bouygues Paris latitude longitude 48.875926;2.299731

Groupe Bouygues Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/