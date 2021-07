Saint-Hilaire-de-Riez Festival Vers Les Arts - La Parée Verte Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Groupe Bekkrel – Marcel·le et Claude Festival Vers Les Arts – La Parée Verte Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Vendée

Groupe Bekkrel – Marcel·le et Claude Festival Vers Les Arts – La Parée Verte, 6 août 2021-6 août 2021, Saint-Hilaire-de-Riez. Groupe Bekkrel – Marcel·le et Claude

Festival Vers Les Arts – La Parée Verte, le vendredi 6 août à 17:00

Marcel·le & Claude est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres. Ensemble, ces deux créatures partent en voyage et au gré de leurs jeux, se métamorphosent, s’apprivoisent et s’interrogent sur leur condition. Traversé·e·s par leur animalité, Marcel·le et Claude se livrent à un corps à corps à la fois doux et périlleux, se reniflent, s’envoient en l’air, se grognent, chantent et s’aiment. C’est une rêverie pastorale, une quête absurde, un acte physique tendre et dépouillé. Imaginez que font les chevaux dans leur près quand on n’est pas là pour les observer ? Cirque Festival Vers Les Arts – La Parée Verte Allée de la Parée Verte, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T17:00:00 2021-08-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Festival Vers Les Arts - La Parée Verte Adresse Allée de la Parée Verte, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Ville Saint-Hilaire-de-Riez lieuville Festival Vers Les Arts - La Parée Verte Saint-Hilaire-de-Riez