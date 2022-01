Groupe Amitié à domicile Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, le jeudi 4 avril 2019 à 09:00

Pour trouver un soutien amical et pour vivre en communion, nous proposons de partager notre réunion à toute personne qui accompagne, aide quelqu’un retenu à domicile du fait de sa santé. **RV à la messe paroissiale de 9h, jeudi 4 avril.** Réunion de toute personne qui accompagne, aide quelqu’un retenu à domicile du fait de sa santé Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-04T09:00:00 2019-04-04T10:30:00

Détails Catégorie d'évènement: Paris Lieu Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris Ville Paris

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

