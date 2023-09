Portes ouvertes GROUPE AFC Saint-Benoît Catégories d’Évènement: Saint-Benoît

Vienne Portes ouvertes GROUPE AFC Saint-Benoît, 6 décembre 2023, Saint-Benoît. Portes ouvertes Mercredi 6 décembre, 14h00 GROUPE AFC GROUPE AFC 13 allée des anciennes serres SAINT BENOIT Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549380838 »}, {« type »: « email », « value »: « recrutement-afc@talis-bs.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T14:30:00+01:00

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T14:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Benoît, Vienne Autres Lieu GROUPE AFC Adresse 13 allée des anciennes serres SAINT BENOIT Ville Saint-Benoît Departement Vienne Lieu Ville GROUPE AFC Saint-Benoît latitude longitude 46.562477;0.365586

GROUPE AFC Saint-Benoît Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit/