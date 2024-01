COLDPLAY GROUPAMA STADIUM Decines Charpieu, mardi 25 juin 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du mercredi 26 juillet 9h au jeudi 27 juillet 22h.Coldplay – Music Of The Spheres World Tour – Delivered by DHLColdplay – Enhanced Experiences – Delivered by DHLCommandes limitées à 4 billets par acheteur.Infos & Accès :Préparez votre venue et réservez votre accès au stade sur www.olvallee.frBilletterie PSH :Tarif unique de 56,50 € par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%.Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :http://lyonna.is/BilletteriePSH-PMRDans la limite des places disponibles.Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.Billetterie VIP :Contactez olhospitalite@ol.frAutres informations :Retrouvez toutes les informations MAJ jusqu’à la date du concert sur www.olvallee.fr

Tarif : 56.50 – 177.50 euros.

Début : 2024-06-25 à 18:30

GROUPAMA STADIUM 10 AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69