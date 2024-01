RAMMSTEIN GROUPAMA STADIUM Decines Charpieu, 15 juin 2024, Decines Charpieu.

Commandes limitées à 4 billets par acheteur.RAMMSTEIN Europe Stadium Tour 2024Après l’été, c’est juste avant la prochaine tournée : Rammstein sera de retour dans les stades d ‘Europe en 2024 !L’année prochaine, Rammstein embarquera à nouveau dans ses camions son impressionnant dispositif scénique et ses effets pyrotechniques époustouflants pour prendre la route. Les millions de personnes qui ont assisté aux concerts à guichets fermés du groupe ces dernières années peuvent témoigner du fait que ces spectacles sont uniques par leur nature, leur ampleur et leur qualité. En 2024, juste à temps pour le 30ème anniversaire de Rammstein, fans de la première heure et néophytes auront à nouveau l’occasion de vivre en direct le spectacle gigantesque du groupe (Rolling Stone Magazine). Les Berlinois ont l’élégance de ne pas dévoiler tout leur arsenal détonnant dès le début des hostilités, en témoigne les fumées émanant des toits des stades pendant les deux heures de show, alors que le groupe enchaine ses plus grands tubes.——————–Infos & Accès :Préparez votre venue et réservez votre accès au stade sur le site du stade.Billetterie PSH :Tarif unique de 89,50€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%.Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :http://lyonna.is/BilletteriePSH-PMRDans la limite des places disponibles.Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.Autres informations :Retrouvez toutes les informations MAJ jusqu’à la date du concert sur le site du stade.CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTELes billets pour cet évènement seront disponibles par internet uniquement.L’achat de places pour cet événement est soumis à l’acceptation par l’acheteur des conditions particulières de vente suivantes.Afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs d’acheter des billets et pour lutter contre la revente illicite de billets, l’achat de billets est limité à 4 billets par acheteur.Un contrôle des commandes sera effectué dès la mise en vente. Elles pourront faire l’objet d’une annulation si plusieurs commandes comportent le même nom et coordonnées et/ou carte bancaire et/ou adresse email.OBTENTION DES BILLETSLes billets ne seront disponibles qu’au format e-ticket / m-ticket (aucun envoi postal, ni retrait magasin). Les billets e-tickets / m-tickets définitifs pourront être téléchargés depuis de votre compte client une semaine avant le concert.Vous recevrez un mail d’information dès que votre commande pourra être téléchargée. Les contremarques émises à l’issue de votre commande ne permettent pas l’entrée à l’événement.Vous devrez impérativement télécharger les e-tickets définitifs quelques jours avant l’événement.

Tarif : 89.50 – 139.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

GROUPAMA STADIUM 10 AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69