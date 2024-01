Forum Lyon Aéro Emploi Groupama Stadium Décines-Charpieu, lundi 18 mars 2024.

Forum Lyon Aéro Emploi Semaine des métiers du tourisme Lundi 18 mars, 14h00 Groupama Stadium

Début : 2024-03-18T14:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T14:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:00:00+01:00

Lyon Aéro Emploi, partenariat entre Lyon Aéroport et France Travail, organise son prochain forum le lundi 18 mars prochain de 14h à 17h au Groupama Stadium.

Vous pourrez y rencontrer les entreprises de la plateforme de l’Aéroport Lyon-Saint Exupéry qui recrutent ! De nombreuses offres sont à pourvoir dans les secteurs d’activité suivants :

– Escales compagnies aériennes et assistance

– Sécurité et Sûreté

– Manutention, Fret et Logistique

– Commerces et Services

– Hôtellerie-Restauration

Groupama Stadium 10 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu Décines-Charpieu 69150 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

