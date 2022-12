Save the date – Cérémonie des voeux du MEDEF Lyon-Rhône Groupama Stadium Décines-Charpieu Catégories d’évènement: Décines-Charpieu

Save the date – Cérémonie des voeux du MEDEF Lyon-Rhône
Lundi 16 janvier 2023, 18h00
Groupama Stadium

Le MEDEF Lyon-Rhône vous donne rendez-vous le 16 janvier prochain au Groupama Stadium pour sa cérémonie des vœux 2023. Groupama Stadium 10 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu Décines-Charpieu 69150 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le MEDEF Lyon-Rhône vous donne rendez-vous le 16 janvier prochain au Groupama Stadium pour sa cérémonie des vœux 2023. L’occasion pour le Président Gilles Courteix, le Bureau et toute l’équipe du Mouvement des Entreprises de France Lyon-Rhône de vous adresser leurs meilleurs vœux pour l’année 2023. Rendez-vous le 16 janvier pour une soirée festive placée sous le signe des retrouvailles après 2 années de cérémonies digitales. Profitez de cette soirée pour découvrir les enjeux 2023 du MEDEF Lyon-Rhône mais aussi pour rencontrer, échanger et partager avec des dirigeants emblématiques du territoire. Programme

Retour sur l’année 2022

Dialogue sur les perspectives 2023 entre Gilles Courteix, Président du MEDEF Lyon-Rhône et des adhérents engagés

Cocktail festif Informations & inscription

Lieu : Groupama Stadium / 10 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu

2023-01-16T18:00:00+01:00

2023-01-16T20:00:00+01:00

