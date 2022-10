Jeunesse & entreprise, ça match ! Groupama Stadium, 8 novembre 2022, Décines-Charpieu.

Sur inscription

Le Mouvement des Entreprises de France Lyon-Rhône vous donne rendez-vous le 8 novembre 2022 dès 14h00 au Groupama Stadium pour oser la rencontre entre jeunesse & entreprise !

Groupama Stadium 10 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu Décines-Charpieu 69150 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Entre Talk et village interactif, profitez d’un moment privilégié pour trouver ensemble des solutions aux enjeux de demain.

Au programme :

⏰ 15h00 à 17h30 : le Talk

⏰ Jusqu’à 15h : Concert d’introduction avec un groupe issu de la rencontre de jeunes et d’entrepreneurs

⏰ 15h : Lancement de la journée par Gilles COURTEIX, Président du MEDEF Lyon-Rhône.

⏰ 15h05 : Présentation de l’enquête réalisée par la commission « jeunesse » du MEDEF national

⏰ 15h10 : Keynote à 2 voix : LE CHOC DES GÉNÉRATIONS « Comment les entreprises peuvent relever le défi des jeunes », avec Dr Olivier REVOL, Chef de service de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent Hôpital Femme Mère Enfant – HCL et Gaspard G.

⏰ 15h45 : L’Agora pour construire ensemble le monde de demain. 5 thèmes & 20 intervenants de toutes générations. Des jeunes viennent interroger des chefs d’entreprises du territoire ainsi que des experts sur un format unique.

⏰ 17h20 : Les trophées Ça match ! 3 jeunes au parcours remarquables seront récompensés. Trophées remis par le Président du MEDEF Lyon-Rhône, Gilles Courteix.

⏰ 17h30 : Mains tendues, ascenseur social. Les partenaires présentent leurs actions au travers des jeunes qui en ont bénéficié.

⏰ 15h00 à 19h30 : le Village

Dans une ambiance « tech » et pop », le village propose de démystifier l’entreprise à travers une multitude d’activités et de rencontres ouvertes entre jeunes de 16 à 26 ans et entrepreneurs de tous horizons. Sur les différents stands, retrouvez un escape game, un babyfoot géant, un jobdating inversé, des démonstrations Worldskills, des espaces expérientiels uniques

⏰ Dès 19h30 : Cocktail

L’occasion de rencontrer et de partager un moment unique fait d’échanges et de discussions en 1to1 avec de futurs collaborateurs, des personnalités inspirantes, et surtout un concert exclusif !



MEDEF Lyon Rhône