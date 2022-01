Groundhog Day L’Hôme-Chamondot, 5 février 2022, L'Hôme-Chamondot.

Groundhog Day Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot

2022-02-05 11:30:00 11:30:00 – 2022-02-05 22:00:00 22:00:00 Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche

L’Hôme-Chamondot Orne L’Hôme-Chamondot

Le jour de la marmotte ! Chaque février depuis 1887, un monsieur très élégant en chapeau haut de forme sort Phil, un rongeur endormi, de sa vieille souche et lui pose la même question: Phil, a tu vu ton ombre? S’il répond oui, cela veut dire encore cinq semaines d’hiver, une réponse négative signifie l’arrivée précoce du printemps!

Dans le film « un jour sans fin », Bill Murray est obligé de revivre indéfiniment le même jour, qui se trouve être le jour de la marmotte. Quel jour de votre vie aimeriez-vous répéter pour toujours?

Venez donc à la brasserie pour nous le dire et par la même occasion, vous pourrez:

1) Écouter la prévision de Chamondot Jack, de 17h30 à 18h, notre marmotte percheronne qui, au Moulin de Brotz, fera le même boulot que Punxsutawney Phil. 2) Dîner avec Jack. Tartiflettes et hamburgers seront servis de 11h30 à 22h par l’Hôtel de France de Tourouvre. 3) Écouter les Monkey Tonk Blues Band en concert. Leur univers commence aux racines du Blues, en passant par le Rythm’ n blues, et la musique Soul. Ils vous proposent un répertoire qui mélange reprises et compositions originales de 19h à 22h. 4) Expérimenter la réalité virtuelle dans un de nos trois kiosques de 11h30 à 17h30.

Le jour de la marmotte ! Chaque février depuis 1887, un monsieur très élégant en chapeau haut de forme sort Phil, un rongeur endormi, de sa vieille souche et lui pose la même question: Phil, a tu vu ton ombre? S’il répond oui, cela veut dire encore…

+33 2 33 85 41 30 http://brasserieduperche.com/

Le jour de la marmotte ! Chaque février depuis 1887, un monsieur très élégant en chapeau haut de forme sort Phil, un rongeur endormi, de sa vieille souche et lui pose la même question: Phil, a tu vu ton ombre? S’il répond oui, cela veut dire encore cinq semaines d’hiver, une réponse négative signifie l’arrivée précoce du printemps!

Dans le film « un jour sans fin », Bill Murray est obligé de revivre indéfiniment le même jour, qui se trouve être le jour de la marmotte. Quel jour de votre vie aimeriez-vous répéter pour toujours?

Venez donc à la brasserie pour nous le dire et par la même occasion, vous pourrez:

1) Écouter la prévision de Chamondot Jack, de 17h30 à 18h, notre marmotte percheronne qui, au Moulin de Brotz, fera le même boulot que Punxsutawney Phil. 2) Dîner avec Jack. Tartiflettes et hamburgers seront servis de 11h30 à 22h par l’Hôtel de France de Tourouvre. 3) Écouter les Monkey Tonk Blues Band en concert. Leur univers commence aux racines du Blues, en passant par le Rythm’ n blues, et la musique Soul. Ils vous proposent un répertoire qui mélange reprises et compositions originales de 19h à 22h. 4) Expérimenter la réalité virtuelle dans un de nos trois kiosques de 11h30 à 17h30.

Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot

dernière mise à jour : 2022-01-22 par