► GROUNDATION : Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial. Le groupe mythique de reggae jazz californien s’est reformé autour de son leader HARRISON STAFFORD, qui sélectionne la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University. Au son reggae toujours empreint de jazz du GROUNDATION originel, cette nouvelle génération insuffle son talent, éblouissant techniquement, et sa créativité, assurant la relève haut la main. Les milliers de fans du groupe retrouvent l’expérience incomparable qu’ils avaient appréciée et soutenue jusque-là.Un prochain album studio est prévu pour l’hiver 2022, que le groupe viendra présenter en live à la Salle de l’Etoile! [https://groundation.com/](https://groundation.com/) ► PASS SANITAIRE APPLICABLE. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Balcon : 26€ \ Fosse Debout : 23€ \ Fosse Debout Réduit : 20€. ► Sur place : Balcon : 29€ / Fosse : 26€.

De 20 à 29€

Salle de l'étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard

