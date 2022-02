Groundation Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Groundation

Rocher de Palmer, le mardi 18 octobre à 20:30

Rocher de Palmer, le mardi 18 octobre à 20:30

Après quelques années de pause, le temps de reconstituer un groupe avec la crème des musiciens issus, comme lui, de la prestigieuse Sonoma State University, Harrison Stafford revient sur le devant de la scène avec son reggae jazz irrésistible. Fidèle à sa couleur de toujours, le groupe californien alterne entre improvisations virtuoses et maîtrise totale du sujet. Une expérience sonore incomparable que les fans de Groundation apprécient depuis plus de vingt ans sur les plus grandes scènes du monde. Expérience à partager entre véritables aficionados au Rocher. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€

Un des groupes légendaires du reggae sur la scène du Rocher cet automne : Groundation nous fait l'honneur d'une visite, reformé autour de son leader Harrison Stafford. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon

2022-10-18T20:30:00 2022-10-18T22:30:00

