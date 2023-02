GROUNDATION HEBRON GATE 20TH ANNIVERSARY TOUR CABARET SAUVAGE, 27 mai 2023, PARIS.

BACO MUSIC (R-2019-000586) PRESENTE : ce concert. Ouverture des portes 18h302023 sera l’occasion de célébrer les 20 ans de la sortie de l’album Hebron Gate de Groundation avec un nouveau spectacle exclusif où le groupe jouera en intégralité cet opus incontournable. Une première série de concerts aura lieu en Mai 2023, et s’achèvera par un concert unique à Paris au Cabaret Sauvage ! Hebron Gate est entré directement dans les « must-have » reggae dès sa sortie, et a propulsé Groundation vers de nouvelles sphères et une reconnaissance mondiale, notamment grâce aux critiques unanimes. C’est une symbiose absolue de reggae roots et de jazz expérimental déroulé à la perfection par des musiciens et choristes virtuoses, qui nous transportent entre montées et explosions fracassantes, solos éblouissants, envolées dub ou jazz, passages étonnamment intimistes… Alliés à la voix et à l’énergie si particulière d’Harrison Stafford dont on peut ressentir la puissance mystique dès les premières notes, la messe est dite et on vit une véritable révélation ! Chaque musicien, chaque note, chaque sonorité est exactement et simplement à sa place sur chaque titres et la magie opère, réalisant un véritable bijou qui bouscule le monde du reggae et prouve la qualité artistique incomparable du groupe. C’est aussi avec Hebron Gate que la France devient une deuxième terre d’accueil pour Groundation avec 10,000 copies vendues dès la sortie du disque, et un réel engouement du public français et européen. Pour célébrer les 20 ans de cet album et saisir l’occasion unique de le revivre sur scène, rendez-vous au Cabaret Sauvage pour vivre un moment mythique ! Autour d’Harrison Stafford seront réunis les musiciens de The Next Generation, issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University, et qui ont permis la refondation de Groundation depuis 2018.

CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris

