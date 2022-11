Groundation + Bandikoot in dub Châteaurenard, 13 mai 2023, Châteaurenard.

Groundation + Bandikoot in dub

10 Avenue Léo Lagrange Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard Bouches-du-Rhône Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

2023-05-13 20:00:00 – 2023-05-13

Le retour sur scène de Groundation avec une série de concerts exceptionnels pour replonger en live dans leur album mythique « Hebron Gate » sorti il y a déjà 20 ans !

Cet opus, symbiose absolue de reggae roots et de jazz expérimental, est devenu un classique dès sa sortie, et a offert au groupe une reconnaissance mondiale.

Des musiciens et choristes virtuoses pour des envolées reggae, dub ou jazz alliés à la voix et à l’énergie si particulière d’Harrison Stafford à la puissance mystique : la messe est dite, une véritable révélation sur les 9 titres!

Un véritable bijou qui bouscule le monde du reggae et prouve la qualité artistique incomparable du groupe. Saisissez l’occasion unique de ce rendez-vous pour vivre un moment mythique !



1ière partie – Bandikoot in dub :

Le projet Bandikoot vous transporte dans un projet multi-instrumentaliste mêlant sonorités électroniques et organiques. Armé d’effets en tout genre, il pose une base instrumentale avant d’insuffler successivement mélodica, didgeridoo et thérémine. Une immersion à travers des sons variés, singuliers, faisant écho à la scène dub française actuelle.

