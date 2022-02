Groundation Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Groundation Agen, 17 mars 2022, Agen. Groundation Au Florida 95 boulevard Carnot Agen

2022-03-17 20:00:00 – 2022-03-17 Au Florida 95 boulevard Carnot

Agen Lot-et-Garonne Agen Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial depuis maintenant 21 ans. Le groupe mythique de reggae jazz californien, se reforme l’année dernière autour de son leader Harrison Stafford, qui sélectionne la crème des musiciens issus de la prestigieuse Sonoma State University comme lui. Au son reggae toujours empreint de jazz du GROUNDATION originel, cette nouvelle génération insuffle son talent, éblouissant techniquement, et sa créativité, assurant la relève haut la main. Les milliers de fans du groupe retrouvent l’expérience incomparable qu’ils avaient appréciée

+33 5 53 47 59 54

