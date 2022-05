GROUNDATION + 1ÈRE PARTIE Reims, 26 octobre 2022, Reims.

GROUNDATION + 1ÈRE PARTIE La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims

2022-10-26 20:00:00 – 2022-10-26 La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine

Reims 51100

GROUNDATION revient au printemps 2022 avec son 10ème album studio “One Rock”. Le groupe, formé en 1998 par le chanteur et guitariste Harrison Stafford, a contribué à définir le reggae roots américain, empreint de sonorités jazz. Après plus de deux décennies de carrière à arpenter les plus grandes scènes internationales, le groupe est devenu une tête d’affiche incontournable des festivals, notamment en Europe.

Groundation, à travers son style si particulier, a su fédérer et s’entourer d’un public fidèle à travers le monde entier. Arrangements et rythmes complexes, mélodies surprenantes, alliés à la voix et à l’énergie si particulières d’Harrison Stafford structurent ce nouvel album et renforcent la singularité artistique du band californien.

Toujours respectueux de ses aînés et de ses prédécesseurs, Groundation marque une nouvelle fois l’histoire et réunit les légendaires Israël Vibration et The Abyssinians sur l’un des titres. En étroite collaboration avec The Congos sur un autre, cet album réserve de belles surprises.

