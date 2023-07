Ground Comedy Club #5 Ground Control Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ground Comedy Club #5 Ground Control Paris, 19 juillet 2023, Paris. Le mercredi 19 juillet 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant https://link.dice.fm/Z10312b22c53 Chaque mois, Ground Control organise son Comedy Club réunissant les talents de la scène émergente. Des artistes triès sur le volet qui viendront te présenter 15 minutes de leur spectacle. Le 19 juillet, Aymeric Carrez reçoit Sylvain Fergot, Lise Dehurtevent, Sofia Belabbes et Elena Bentolila. À la fin du spectacle, une participation libre est proposée au chapeau. Ground Control 81, rue du Charolais 75 012 Paris Contact : https://www.groundcontrolparis.com/project/ground-comedy-club-5/ https://www.facebook.com/GroundControlParis https://www.facebook.com/GroundControlParis https://www.groundcontrolparis.com/project/ground-comedy-club-5/

