Ground Comedy Club #1 Ground Control, 23 février 2023, Paris.

Le jeudi 23 février 2023

de 19h30 à 21h00

. payant

Ground Control lance son Comedy Club réunissant les talents de la scène émergente.

Des artistes triès sur le volet qui viendront te présenter 15 minutes de leur spectacle.

Pour la première, le 23 février, Aymeric Carrez reçoit Adrien Montowski, Emma de Foucaud, Ike sanscomplex et Cecile Marx.

Quelques mots sur les artistes :

Emma de Foucaud

Emma de Foucaud, trentenaire attachante qui n’était pas prédestinée à une carrière artistique, se raconte et se questionne dans un spectacle de stand-up vitaminé et incontestablement honnête. Tiraillée entre l’envie de se mettre à nu et l’angoisse de se dévoiler, dans “Trop tard pour annuler”, elle compose sa partition malgré ses paradoxes. Ses névroses et ses doutes font rire. Ses craintes et ses échecs font écho. Mais surtout, son texte ciselé fait mouche.

Ike sans complexe

Parfois lucide, parfois absurde, Ike navigue entre les univers qui habitent sa tête.

Un seul état d’esprit “être sans complexe” et assumer jusqu’au bout même si parfois c’est difficile.

Cécile Marx

Dans son spectacle sous forme d’abécédaire, Cécile Marx explore autant de sujets qu’il y a de lettres dans l’alphabet : Les Kaïra à trottinette, l’hypocondrie, les comédies pas si romantiques ou encore les chanteuses sur Instagram…

26 thèmes en une heure ! C’est le défi de ce spectacle dont la forme aussi folle que le fond, mélange les passions de Cécile Marx pour le stand up, la musique… et elle-même.

Aymeric Carrez

Il t’embarque dans son univers rempli d’absurdité, d’impertinence, mais aussi de poésie. Dans son spectacle, cet artiste d’origine jurassienne incarne un personnage drôle et stoïque dépeignant des situations que nous connaissons fort bien. Oui mais voilà, ce quotidien il le joue avec un humour noir très Carrez, en d’autre termes enrobé d’un cynisme et d’un flegme inébranlables qui font sa marque de fabrique.

Adrien Montowski

Adrien vous raconte sa vie et celles des autres avec extravagance. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Pas pour Adrien qui s’amuse à étirer des situations jusqu’à l’absurdité la plus totale. Parsemées de ruptures comiques et de punchlines cinglantes, ses histoires, toujours très visuelles, font penser à un film. Un film dont il est le héros, le second rôle, le scénariste et le réalisateur.

Ground Control 81, rue du Charolais 75012 Paris

Contact : https://www.groundcontrolparis.com/project/ground-comedy-club/ https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://link.dice.fm/Lbc5161bf681

Ground Control