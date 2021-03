GROU ! DE LA COMPAGNIE RENARDS/ EFFET MER, 28 mars 2021-28 mars 2021, Pornichet.

GROU ! DE LA COMPAGNIE RENARDS/ EFFET MER 2021-03-28 17:00:00 – 2021-03-28 18:00:00 Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion

Pornichet Loire-Atlantique Pornichet

Comme chaque année, Charles aime se lever la nuit précédant son anniversaire pour, comme le lui a appris sa mamie, faire un voeu secret en soufflant des bougies. Cette nuit-là, celle de ses 12 ans, ne fait pas exception à la règle. Alors que va bientôt sonner minuit, il marche à tâtons dans la cuisine, lorsque soudain débarque par la porte du… four, un sauvage poilu et barbu avec une torche enflammée. Cet homme de Cro-Magnon semble être un très, très, très lointain ancêtre venu aider Charles pour que son voeu devienne réalité. Ensemble ils entament un grand voyage à travers les âges pour que le voeu devienne réalité.

En leur compagnie, nous vivons une odyssée épique à travers le passé, des pharaons aux cosmonautes, dans un théâtre physique et magique, truffé d’astuces, de détournements d’objets et de rebondissements. À l’image de cette cuisine transformable, et où les ustensiles du quot idien se retrouvent astucieusement déroutés de leur fonction première pour titiller l’imaginaire du spectateur, jeune ou moins jeune !

Avec énergie et générosité, cette compagnie nous fait vivre une ode à la vie. En même temps qu’elle nous invite de façon ludique et avec humour, à plonger dans l’Histoire pour mieux écrire la nôtre et construire le futur. Un récit tonique, imaginatif et bien ficelé qui a reçu le Prix du Ministère de l’Enseignement belge au Festival jeune public de Huy, une référence en la matière…

Écriture : Baptiste Toulemonde

Mise en scène : Athur Oudar et Baptiste Toulemonde

Jeu : Artur Oudar dans le rôle de Charles et François

Gillerot dans le rôle de Grou

Regard ext érieur : Hugo Giordano

Scénographie : Bertrand Nodet

Création lumières : Amélie Géhin

Création sonore : Guillaume Vesin

billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr +33 2 28 55 99 43 http://www.quaidesarts-pornichet.fr/

