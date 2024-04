Grottes des Moidons Molain, jeudi 4 avril 2024.

Grottes des Moidons Molain Jura

Grandioses stalagmites, colonnes, innombrables stalactites forment un pittoresque chef d’œuvre 100% nature.

Suite à un incendie (23/04/24) la date d’ouverture au public est décalée et sera prochainement communiquée. Merci de votre compréhension.

Ouverture d’avril à septembre

Et pour couronner cette découverte exceptionnelle, les Grottes des Moidons se donnent en spectacle pendant quelques minutes voici notre tout nouveau Son et Lumière qui clôture la visite.

La visite guidée et commentée dure environ 50 min et comprend le film de présentation, la visite des grottes et l’espace chauve-souris avec son labyrinthe pour les enfants.

La température à l’intérieur des grottes est de +10°C. Nous vous conseillons de prévoir un gilet en été.

Les Grottes des Moidons ne sont pas inondables. Les visites ne sont pas perturbées en cas de fortes pluies.

Depuis 2014, une nouvelle galerie permet d’accéder plus facilement aux grottes (visite possible avec une poussette).

ANIMAUX ACCEPTES:

Chats et chiens (ni agressifs ni dangereux) sont admis dans la grotte portés dans un sac ou dans une poussette pour animaux, propres, calmes, pas d’aboiements ou d’autres bruits. Ils sont accueillis dans la limite des places disponibles.

Juillet & août: tous les jours de 10h30 à 18h30 (dernier départ à 17h30)

Avril, mai & juin tous les jours (sauf les mercredis) de 11h à 17h15.

Visites à 11h15, 12h15, 14h15, 15h15 & 16h15). Ouvert tous les jours à partir du 15 juin.

Du 1er au 14 septembre: tous les jours de 11h à 18h15.

Visite à 11h15, 12h15, 14h15, 15h15, 16h15 & 17h15)

Du 15 au 30 septembre tous les après-midi (sauf le mercredi) de 14h à 17h15.

Dernier départ à 16h15. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début :

fin :

Route d’Arbois

Molain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@grottesdesmoidons.com

