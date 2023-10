JNSC Grottes des Cavottes Montrond-le-Château Catégories d’Évènement: Doubs

Montrond-le-Château JNSC Grottes des Cavottes Montrond-le-Château, 7 octobre 2023, Montrond-le-Château. JNSC 7 et 8 octobre Grottes des Cavottes inscription au 06 44 15 60 34 à EPINAL. Limité à 18 personnes. Groupe Spéléo Préhistorique Vosgien

samedi 7 Octobre

Arrivée au refuge de Montrond le Château 12 h

• Repas tiré du sac 12h à 13 h

• Départ pour la visite d’une grotte 13 h 30

• Retour au refuge 18 h 30

• Repas 20 h 30

dimanche 7 Octobre refuge de Montrond le château

• Petit déjeuner 7 h30

• Départ pour la visite d’une grotte 8 h 30

• Retour au refuge 12 h

• Repas

•Nettoyage du refuge et du matériel spéléo 13 h 30

• Départ 15 h

• Arrivée à Epinal aux alentours de 17 h 30 Grottes des Cavottes Montrond le Château Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fabian.oriel@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T07:30:00+02:00 – 2023-10-08T13:00:00+02:00 Initiation Spéléologie GSPV Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montrond-le-Château Autres Lieu Grottes des Cavottes Adresse Montrond le Château Ville Montrond-le-Château Departement Doubs Lieu Ville Grottes des Cavottes Montrond-le-Château latitude longitude 47.142773;6.047192

Grottes des Cavottes Montrond-le-Château Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrond-le-chateau/