Visite guidée des grottes de Soyons 16 et 17 septembre Grottes de Soyons Tarif de 5,00 € / adulte et gratuité pour les moins de 18 ans

Entreprenez un fabuleux voyage au cœur de la Préhistoire et du monde souterrain en découvrant deux grottes lors d’une visite guidée d’une heure. L’une classée Monument historique nous plonge dans les lieux mêmes où ont vécu en alternance les hommes de Néandertal et les animaux des cavernes. La seconde cavité révèle le monde souterrain et permet d’accéder à un réseau où des stalagmites, stalactites, draperies, colonnes… composent un décor féérique.

Les départs des visites guidées ont lieu toutes les 30 min. de 10h30 à 17h.

Grottes de Soyons RD 86, chemin Marcel Astier 07130 Soyons Soyons 07130 Jaulan Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 75 60 88 86 https://www.grottes-musee-soyons.fr Grottes préhistoriques et à concrétions

