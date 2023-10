Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels Grottes de Sare Sare, 25 octobre 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Une balade découverte accessible au plus grand nombre sur Lezeko gaina pour faire découvrir les différents milieux naturels que l’on peut observer et la faune/flore associée (Landes, zones humides, zones pastorales, vu sur le ravin d’Urrio depuis le sommet), proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN).

Le départ aura lieu à proximité des Grottes de Sare. Il sera diffusé aux participants après inscription.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo. Inscription obligatoire..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Grottes de Sare

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A discovery walk on Lezeko gaina, accessible to the greatest number of people, to discover the different natural environments that can be observed and the associated fauna/flora (moorland, wetlands, pastoral areas, view of the Urrio ravine from the summit), proposed by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN).

Departure point will be near the Grottes de Sare. It will be distributed to participants after registration.

Please bring weather-appropriate clothing. Registration required.

El Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) organiza un paseo por la gaina de Lezeko, accesible al mayor número de personas posible, para descubrir los diferentes entornos naturales que se pueden observar y la flora y fauna asociadas (páramos, humedales, zonas de pastoreo, vista del barranco de Urrio desde la cima).

El paseo comenzará cerca de las Grutas de Sare. Se distribuirá un mapa a los participantes después de la inscripción.

Se ruega llevar ropa adecuada a las condiciones meteorológicas. Inscripción obligatoria.

Eine allgemein zugängliche Entdeckungswanderung auf Lezeko gaina, um die verschiedenen natürlichen Lebensräume, die man beobachten kann, und die damit verbundene Fauna und Flora zu entdecken (Heide, Feuchtgebiete, Weidegebiete, Blick auf die Schlucht von Urrio vom Gipfel aus), vorgeschlagen vom Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN).

Der Start erfolgt in der Nähe der Grotten von Sare. Er wird den Teilnehmern nach der Anmeldung mitgeteilt.

Bitte dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Pays Basque