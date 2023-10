Conte musical basque jeune public: Papogorri Grottes de Sare Sare, 22 octobre 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Deux représentations de Papogorri dans le cadre exceptionnel des Grottes de Sare, par la Cie Musik’haria.

Au beau milieu d’une forêt, on entend le chant d’un oiseau, très énervé ; Papogorri est en colère ! Quelqu’un vient de pondre un énorme œuf dans son nid. Il part alors sur le chemin de la forêt retrouver l’auteur des faits. Il rencontrera ses voisins les plus proches. Trouvera-t-il le coupable ?

L’histoire de Papogorri plonge les enfants dans une expérience sensorielle nouvelle, en jouant avec les sons pour accéder à l’imaginaire du conte.

A savoir :

– Spectacle pour enfants de 3 à 7 ans.

– Langue: basque

– Pensez à vous couvrir (14° dans la grotte).

2023-10-22 fin : 2023-10-22 11:00:00. EUR.

Grottes de Sare

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Two performances of Papogorri in the exceptional setting of the Grottes de Sare, by Cie Musik’haria.

In the middle of a forest, we hear the song of a very angry bird: Papogorri is angry! Someone has just laid a huge egg in his nest. He sets off along the forest path to find the culprit. He meets his closest neighbors. Will he find the culprit?

Papogorri’s story plunges children into a new sensory experience, playing with sounds to access the imaginary world of the tale.

Good to know:

– Show for children aged 3 to 7.

– Language: Basque

– Remember to wrap up warm (14° inside the cave)

Dos interpretaciones de Papogorri en el marco excepcional de las Grutas de Sare, por la Cie Musik’haria.

En medio de un bosque, oímos el canto de un pájaro muy enfadado: ¡Papogorri está enfadado! Alguien acaba de poner un huevo enorme en su nido. Así que sale por el sendero del bosque para encontrar al culpable. Se encuentra con sus vecinos más cercanos. ¿Encontrará al culpable?

La historia de Papogorri sumerge a los niños en una nueva experiencia sensorial, jugando con los sonidos para acceder al mundo imaginario del cuento.

Conviene saberlo:

– Espectáculo para niños de 3 a 7 años.

– Idioma: euskera

– Recuerde abrigarse bien (14° en el interior de la cueva)

Zwei Aufführungen von Papogorri in der außergewöhnlichen Umgebung der Höhlen von Sare durch die Cie Musik’haria.

Mitten in einem Wald hört man den Gesang eines Vogels, der sehr aufgeregt ist; Papogorri ist wütend! Jemand hat gerade ein riesiges Ei in sein Nest gelegt. Also macht er sich auf den Weg durch den Wald, um den Täter zu finden. Dabei trifft er auf seine nächsten Nachbarn. Wird er den Täter finden?

Die Geschichte von Papogorri lässt die Kinder in eine neue Sinneserfahrung eintauchen, indem sie mit den Klängen spielen, um Zugang zur Fantasie des Märchens zu erhalten.

Wissenswertes :

– Die Aufführung ist für Kinder von 3 bis 7 Jahren geeignet.

– Sprache: Baskisch

– Denken Sie daran, sich zu bedecken (14° C in der Höhle)

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Pays Basque