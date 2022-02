Grottes de Gargas – visite approfondie Aventignan Aventignan Catégories d’évènement: Aventignan

Hautes-Pyrénées

Grottes de Gargas – visite approfondie Aventignan, 25 juin 2022, Aventignan. Grottes de Gargas – visite approfondie Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan

2022-06-25 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-25 11:00:00 11:00:00 Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN

Aventignan Hautes-Pyrénées Aventignan Les guides proposent deux fois par mois, un samedi matin, une visite approfondie. Cette visite d’1h30 (au lieu des 50 minutes habituelles) s’adresse aux amateurs de Préhistoire, aux spécialistes ou aux amoureux de Gargas qui souhaitent en savoir davantage sur la grotte. La visite a lieu sur le parcours de visite classique mais les visiteurs disposent de plus de temps pour découvrir les peintures et les gravures des grottes. L’occasion leur est aussi offerte d’apprécier quelques “inédits” et d’échanger plus longuement avec le guide. Réservation obligatoire.

Visite d’1h30 limitée à 20 personnes.

Enfants à partir de 16 ans. gargas.nestploria@nestploria.fr +33 5 62 98 81 50 http://www.grottesdegargas.fr/ Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aventignan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aventignan Adresse Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Ville Aventignan lieuville Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Departement Hautes-Pyrénées

Aventignan Aventignan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aventignan/

Grottes de Gargas – visite approfondie Aventignan 2022-06-25 was last modified: by Grottes de Gargas – visite approfondie Aventignan Aventignan 25 juin 2022 Aventignan Hautes-Pyrénées

Aventignan Hautes-Pyrénées