Exploration préhistorique : à la découverte de ces grottes Grottes de Cougnac Payrignac, 17 septembre 2023, Payrignac.

Exploration préhistorique : à la découverte de ces grottes Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 Grottes de Cougnac 6 € 5-12 ans. 9 € + 12 ans. Entrée libre. Groupe limité à 25 personnes.

Découvertes en 1949 et 1952, les deux grottes de Cougnac sont ouvertes au public depuis près de soixante ans. Elles se distinguent par une végétation minérale prodigieuse qui entoure d’authentiques peintures préhistoriques représentant des bouquetins, des mammouths, de grands cervidés, des figurations humaines et divers signes. Datés de 30 000 ans, ces dessins figuratifs font partie des plus anciennes œuvres accessibles au public.

La salle a été aménagée en préservant les concrétions, en utilisant les reliefs naturels et en incorporant des lithophones (concrétions musicales), ce qui confère à cet espace une originalité remarquable. La mise en scène des dessins est également soignée. Venez vivre une expérience hors du temps en découvrant ce lieu exceptionnel.

Venez vivre une expérience hors du temps…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Francis JCH