9ème édition Lestelle Festival Grottes de Bétharram Lestelle-Bétharram, 7 octobre 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

Après avoir visité les grottes, Trinidad a été conquise et les lieux l’ont même inspiré pour l’une de ses chansons intitulée « Paysages de l’eau ». C’est donc avec passion qu’elle viendra se produire pour la seconde fois dans la salle dite de « La cloche ».

Organisé par Julio Gonzalez, l’association Zulu Fox et Ghislain Ross directeur des Grottes de Betharram, avec la volonté de permettre aux spectateurs de vivre une expérience musicale unique dans un cadre naturel exceptionnel, ce concert intitulé « Racine Sud » offrira des mélodies riches et profondes.

« Lestelle Festival » se déroulera sur deux week-ends consécutifs. Après le concert des grottes, le flamenco s’installera dans la salle des fêtes de Lestelle Betharram les 13-14-15 octobre, dans une ambiance de Bodega.

Réception à 17h et diner de Gala à 20h30 au Vieux Logis sur réservation..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Grottes de Bétharram

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After visiting the caves, Trinidad was won over, and the place even inspired her to write one of her songs, « Paysages de l?eau ». So it’s with great passion that she will perform for the second time in the hall known as « La cloche ».

Organized by Julio Gonzalez, the Zulu Fox association and Ghislain Ross, director of the Grottes de Betharram, with the aim of offering spectators a unique musical experience in an exceptional natural setting, this concert, entitled « Racine Sud », will feature deep, rich melodies.

the « Lestelle Festival » will take place over two consecutive weekends. After the concert in the caves, flamenco will take up residence in the Lestelle Betharram village hall on October 13-14-15, in a Bodega atmosphere.

Reception at 5pm and Gala dinner at 8:30pm at the Vieux Logis, booking required.

Tras visitar las cuevas, Trinidad quedó prendada del lugar, que incluso le inspiró para escribir una de sus canciones, titulada « Paysages de l’eau » (« Paisajes de agua »). Así que actuará con gran pasión por segunda vez en la sala conocida como « La cloche ».

Organizado por Julio González, de la asociación Zulu Fox, y Ghislain Ross, director de las Grutas de Betharram, con el objetivo de ofrecer al público una experiencia musical única en un marco natural excepcional, este concierto, titulado « Racine Sud », ofrecerá melodías ricas y profundas.

« El Festival de Lestelle se celebrará durante dos fines de semana consecutivos. Tras el concierto en las cuevas, el flamenco será el protagonista en la sala de fiestas de Lestelle Betharram los días 13, 14 y 15 de octubre, en un ambiente de bodega.

Recepción a las 17h y cena de gala a las 20h30 en el Vieux Logis (reserva obligatoria).

Nachdem sie die Höhlen besichtigt hatte, war Trinidad begeistert und die Orte inspirierten sie sogar zu einem ihrer Lieder mit dem Titel « Paysages de l’eau » (Wasserlandschaften). Sie wird nun zum zweiten Mal im Saal « La cloche » auftreten.

Das Konzert mit dem Titel « Racine Sud » wird von Julio Gonzalez, dem Verein Zulu Fox und Ghislain Ross, dem Direktor der Betharram-Höhlen, organisiert und soll den Zuschauern ein einzigartiges Musikerlebnis in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung bieten.

das « Lestelle Festival » findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Nach dem Höhlenkonzert wird der Flamenco am 13./14./15. Oktober in der Festhalle von Lestelle Betharram in Bodega-Atmosphäre einziehen.

Empfang um 17 Uhr und Gala-Dinner um 20.30 Uhr im Vieux Logis (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay