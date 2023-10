CRÈCHE VIVANTE Grotte St Léon Walscheid, 9 décembre 2023, Walscheid.

Walscheid,Moselle

Dans la grotte St Léon, la plus profonde cavité naturelle du Massif Vosgien, assistez à des représentations de la seule crèche vivante authentique de Moselle !

L’accès à la grotte se fait par un escalier, au départ de la chapelle Saint Léon.

Nouveauté : le retour vers la chapelle St Léon se fera en empruntant le sentier enchanté.. Tout public

Dimanche 2023-12-09 13:30:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 2 EUR.

Grotte St Léon

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



In the Grotte St Léon, the deepest natural cave in the Massif Vosgien, enjoy performances of Moselle’s only authentic living nativity scene!

Access to the grotto is via a staircase from the Chapelle St Léon.

New: return to the chapelle St Léon via the enchanted path.

En la gruta de San León, la cueva natural más profunda del macizo de los Vosgos, asista a la representación del único belén viviente auténtico del Mosela

Se accede a la gruta por una escalera que parte de la capilla de St Léon.

Novedad: la vuelta a la capilla de St Léon le llevará por el camino encantado.

In der Grotte St Léon, der tiefsten natürlichen Höhle des Vogesenmassivs, erleben Sie Aufführungen der einzigen authentischen lebenden Krippe der Mosel!

Der Zugang zur Höhle erfolgt über eine Treppe, die an der Kapelle Saint Léon beginnt.

Neu: Der Rückweg zur Kapelle St. Léon führt über den verzauberten Pfad.

Mise à jour le 2023-10-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG