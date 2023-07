speleologie grotte sourde Saint-Nazaire-le-Désert, 2 juillet 2023, Saint-Nazaire-le-Désert.

speleologie Dimanche 2 juillet, 09h30 grotte sourde avertir pour conditions et présence..

dimanche, visite dune grotte la journée, petit ressaut ,assez grande,

quelques minutes de la voiture.

prevoir rechange, chaussures,eau,.

grotte sourde brette , st nazaire le desert Saint-Nazaire-le-Désert 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 90 40 64 »}, {« type »: « email », « value »: « alainmorenas@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 08 62 53 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T09:30:00+02:00 – 2023-07-02T14:30:00+02:00

2023-07-02T09:30:00+02:00 – 2023-07-02T14:30:00+02:00

visite cavite