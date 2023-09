La Balade des Lucioles à la lueur des lanternes Grotte Saint-Marcel Bidon Catégories d’Évènement: Ardèche

Bidon La Balade des Lucioles à la lueur des lanternes Grotte Saint-Marcel Bidon, 17 septembre 2023, Bidon. La Balade des Lucioles à la lueur des lanternes Dimanche 17 septembre, 10h00 Grotte Saint-Marcel Adulte : 8€50 – Entrée gratuite de 0 à 17 ans La grotte se dévoile aux petits explorateurs téméraires ! L’équipe de Saint-Marcel vous propose une nouvelle façon de visiter la grotte. Dans l’obscurité, armés de votre lanterne et de votre courage, vous vivrez de nouvelles sensations dans les galeries aménagées.

L’occasion de se glisser dans la peau des explorateurs qui découvrirent la grotte il y a près de 200 ans à la lueur de leur torche.

Un spectacle son et lumière ponctuera votre parcours pour mettre en valeur les merveilles de la grotte.

Rejoignez la bande des explorateurs pour une aventure unique ! Discours adapté pour les enfants, mais aussi pour les grands. Informations pratiques Visite de 1h00.

416 marches sur plusieurs niveaux, à descendre et à remonter. 14°C toute l’année.

Moyens de paiement acceptés sur place : carte bancaire, chèques vacances ANCV (papiers), espèces, chèques. Grotte Saint-Marcel 2759 Route Touristique des Gorges 07700 Bidon Bidon 07700 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 04 38 07 https://www.grotte-ardeche.com/ https://www.facebook.com/grottesaintmarcel/?eid=ARC6L2IEQ6t94oGchXDus2cn5K-tMDvjdMf3D1cpCKKqW62bw4UvBgLgAgC26icAtXFdw8aw9KDlmcVa [{« type »: « link », « value »: « https://www.grotte-ardeche.com/reservation/balade-des-lucioles-a-la-lueur-des-lanternes.html »}] https://www.grotte-ardeche.com/reservation/balade-des-lucioles-a-la-lueur-des-lanternes.html Creusé par une rivière souterraine, le réseau de Saint-Marcel est l’un des plus vastes d’Europe. Site de référence pour son intérêt scientifique, il est classé Patrimoine Naturel National depuis 1934 Parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00 ©Rémi Flament Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Bidon Autres Lieu Grotte Saint-Marcel Adresse 2759 Route Touristique des Gorges 07700 Bidon Ville Bidon Departement Ardèche Lieu Ville Grotte Saint-Marcel Bidon latitude longitude 44.348036;4.504566

Grotte Saint-Marcel Bidon Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidon/