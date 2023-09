Visite guidée de la Grotte Grotte Saint-Marcel Bidon, 16 septembre 2023, Bidon.

Visite guidée de la Grotte 16 et 17 septembre Grotte Saint-Marcel Adulte : 8€50 – Gratuit de 0 à 17 ans

La visite accompagnée de nos guides passionnés

Classée au Patrimoine National pour son intérêt géologique et archéologique, la Grotte Saint-Marcel est – avec ses 64 km de réseau – l’une des plus vastes cavités de France.

Sur 400 m de visite, votre guide vous entraîne pour une heure de visite et vous aidera à comprendre les phénomènes qui ont permis la formation des galeries finement sculptées par l’eau.

Magnifiées par 2 spectacles son et lumière, deux salles dévoileront leurs plus grands trésors : la salle de la Cathédrale avec ses immenses concrétions et la sublime Cascade de gours et son enfilade de plus de cent bassins de calcite en eau.

Informations pratiques

Visite de 1h00.

416 marches sur plusieurs niveaux, à descendre et à remonter. 14°C toute l’année.

Moyens de paiement acceptés sur place : carte bancaire, chèques vacances ANCV (papiers), espèces, chèques.

