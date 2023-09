Le petit peuple des cavernes Grotte Saint-Marcel Bidon, 16 septembre 2023, Bidon.

Les ours des cavernes ont quitté depuis bien longtemps la Grotte Saint-Marcel mais d’autres animaux y vivent toujours, notamment des chauve-souris : pipistrelles, Grands rhinolophes, oreillards… Lorsque l’automne arrive, une centaine trouve refuge à l’entrée de la grotte. Elles cohabitent avec de plus petits animaux qui sont là à l’année comme de petits insectes ou de petits crustacés. Venez observer cet univers cavernicole à l’aide de loupes et de jumelles !

De 9h à 13h à la Grotte de Saint Marcel

Intervenants : Benjamin Piaudel, Responsable Spéléo de la Grotte Saint-Marcel et Olivier Peyronel du SGGA

Réservation obligatoire

