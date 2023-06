Initiation Spéléo à grotte Roche Grotte Roche dans les gorges de la Bourne Saint-Julien-en-Vercors, 12 juin 2023, Saint-Julien-en-Vercors.

Saint-Julien-en-Vercors,Drôme

Découverte et initiation spéléo. L’exploration commence par un grand porche d’entrée au bord de la rivière de la Bourne. Puis on emprunte une grande galerie entrecoupée de passages ludiques et confortables à quatre pattes. Idéal en famille..

Grotte Roche dans les gorges de la Bourne

Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery and introduction to caving. Exploration begins with a large entrance porch on the banks of the Bourne river. Then a large gallery interspersed with playful, comfortable crawling passages. Ideal for families.

Descubrimiento e introducción a la espeleología. La exploración comienza con un gran porche de entrada a orillas del río Bourne. Después hay una larga galería intercalada con divertidos y cómodos pasadizos para gatear. Ideal para familias.

Entdeckung und Einführung in die Höhlenforschung. Die Erkundung beginnt mit einem großen Eingangsportal am Ufer des Flusses Bourne. Dann geht es durch eine große Galerie, die von spielerischen und bequemen Krabbelpassagen unterbrochen wird. Ideal für Familien.

