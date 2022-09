La mémoire des Grottes Grotte René-Paul – site ds grottes de Saulges, 8 octobre 2022, Saulges.

Par un stand d’animation, une visite en grotte naturelle et une conférence, le public familial est invité à s’immerger dans le monde souterrain et entrevoir les changements climatiques en 20 000 ans.

Remontez et explorez le temps dans les cavernes de la Mayenne. L’exploration des cavités souterraines révèle trois types d’événements :

– les dépôts calcaires sédimentaires contenus apparaissent dans les roches mères. Les couches superposées témoignent des changements climatiques majeurs survenus sur des centaines de millions d’années;

– les traces du changement climatique sont inscrites dans les stalagmites;

– les traces laissées par nos lointains ancêtres chasseurs cueilleurs paléolithiques de « l’Âge du Renne » dans les cavernes témoignent des changements climatiques passés et de la faune qui les entourait.

Venez observer la faune cavernicole actuelle s’est adaptée aux variations climatiques passées de façon originale.

Activités proposées :

8 et 9 octobre 2022 : initiations gratuites dans une caverne naturelle non aménagée du site des grottes de Saulges sur réservation obligatoire (aventurespeleo53@gmail.com).

Village des sciences de Laval les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 : stand d’animation et exposition autour d’une grotte artificielle « Art pariétal, spéléothèmes, adaptation du vivant aux changements climatiques » au centre Laval Virtual.

Conférence samedi 15 octobre 2022 à 15h à l’IUT de Laval de Romain Pigeaud préhistorien » Entre neige et soleil : l’homme préhistorique face au climat ».



