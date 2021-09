Grotte Ouverte à Rang (25) – Rivière Souterraine rang 25250, 2 octobre 2021, Rang.

Grotte Ouverte à Rang (25) – Rivière Souterraine

rang 25250, le samedi 2 octobre à 13:30

Le Groupe Spéléo-Archéo de Mandeure et l’ASCAP section spéléo vous proposent de venir découvrir le milieu souterrain dans une cavité école du secteur. Cette sortie vous fera découvrir un nouveau monde et une discipline mal connue : La **spéléologie** ! **Accès** : Depuis Montbéliard, suivre la nationale en direction de Besançon. A l’entrée de Rang, prendre la première sortie à gauche et suivre le balisage sur environ 500 m. **Visite :** Dès votre arrivée, vous serez guidés gratuitement dans la cavité pour une visite d’environ 1 heure. I l s’agit d’une cavité naturelle, sans aménagement **Equipement** : Se munir de vieux habits, de rechange pour la sortie, c’est une rivière !, d’une paire de bottes en caoutchouc ou en plastique et de gants. Le casque et l’éclairage sont fournis par le club. En option, la location payante de combinaisons. **Assurance :** Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléo, l’assurance est prise en compte par la Fédération. **Historique** : Cavité découverte entre 1 852 et 1860 lors du creusement du tunnel SNCF. En 1870, captage pour l’alimentation de la commune en eau. Signature d’une convention d’accès en 2005 entre la commune et le comité départemental de spéléologie du Doubs. **Description** : Galerie horizontale de 1280 m limitée par 2 siphons. Accès par une galerie artificielle.

Entrée libre, gratuit

La rivière souterraine de Rang offre une ambiance aquatique et ludique

