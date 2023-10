ARCHI PIC-NIC : Ateliers et jeux pour enfants Grotte du peuplement (Premiers Français) à Saint-Paul Plateau Caillou Catégorie d’Évènement: Plateau Caillou ARCHI PIC-NIC : Ateliers et jeux pour enfants Grotte du peuplement (Premiers Français) à Saint-Paul Plateau Caillou, 15 octobre 2023, Plateau Caillou. ARCHI PIC-NIC : Ateliers et jeux pour enfants Dimanche 15 octobre, 13h00 Grotte du peuplement (Premiers Français) à Saint-Paul Entrée libre Ensemble, la maison de l’architecture de La Réunion, le CAUE, l’Ordre des Architectes et l’école d’architecture de La Réunion proposent une journée d’animations et d’échanges autour de l’architecture durable, sous les arbres du parc de la Grotte du Peuplement. Au menu : Ateliers ludiques pour enfants

Les plus jeunes seront sensibilisés à l’importance de la construction écologique grâce à des ateliers créatifs et ludiques. Ils découvriront comment l’architecture peut jouer un rôle pour l’Homme dans le respect de son milieu.

A partir de 13h – ateliers et jeux à partir de 4 ans Grotte du peuplement (Premiers Français) à Saint-Paul Route des premiers français Plateau Caillou 97862 La Réunion Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T15:00:00+02:00

