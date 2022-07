Visite de la grotte préhistorique du Lazaret Grotte du Lazaret, 16 septembre 2022, Nice.

Visite de la grotte préhistorique du Lazaret 16 – 18 septembre Grotte du Lazaret

entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite gratuite de la grotte préhistorique du Lazaret handicap moteur mi

Grotte du Lazaret 33 bis, boulevard Franck Pilatte 06300 Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Arrêt « Villa La Côte » , Ligne de bus 38 [{« link »: « https://lazaret.departement06.fr »}, {« link »: « mailto:lazaret@departement06.fr »}, {« link »: « https://mesdemarches06.fr/ »}]

04 89 04 36 00 https://grottelazaret.departement06.fr/grotte-du-lazaret-9179.html La grotte du Lazaret est un site préhistorique du Paléolithique, classé monument historique depuis 1963. Elle a servi d’abri pour les hommes préhistoriques (anténéandertaliens), qui l’ont occupée de -190 000 à -120 000 ans. C’est un gisement clef pour l’étude de la transition entre les civilisations acheuléennes et moustériennes, mais aussi pour comprendre la dynamique climatique dans cette région nord méditerranéenne durant la fin du Pléistocène moyen. La grotte du Lazaret constitue un jalon essentiel permettant d’appréhender l’héritage culturel, biologique et comportemental de l’Homme.

Avec son remplissage sédimentaire de plus de 7 m d’épaisseur ayant un âge compris entre 190 000 et 120 000 ans environ et couvrant la quasi-totalité d’un cycle glaciaire (Pléistocène moyen final, MIS 6), la grotte du Lazaret – propriété du département des Alpes-Maritimes et classée monument historique en 1963 – est un gisement préhistorique d’intérêt scientifique et culturel international.

Ce haut lieu de la Préhistoire mondiale permet, sur la base d’une approche transdisciplinaire, de mieux connaître et comprendre :

– L’émergence des formes classiques de l’homme de Néandertal (Homo neanderthalensis) sur le littoral méditerranéen et plus généralement en Europe.

– L’évolution des stratégies de subsistance élaborées par ces hommes préhistoriques au cours des périodes glaciaires.

– L’évolution des cultures matérielles de ces populations préhistoriques (typologie et technologie des outillages lithiques au cours de la transition entre le Paléolithique inférieur et le Paléolithique moyen).

– L’évolution du comportement social (cognition) des peuplements anciens d’Europe méridionale.

– L’évolution de la paléobiodiversité (faune et flore), des climats, des environnements et de la dynamique des interactions entre les hommes préhistoriques et leur milieu de vie, sur le littoral méditerranéen, tout au long d’un cycle glaciaire.

PROGRAMME DES JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE AU LAZARET :

VENDREDI 16 SEPTEMBRE :

Journée réservée aux scolaires

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :

• VISITES DU SITE PREHISTORIQUE

Visites de la grotte préhistorique du Lazaret tout au long de la journée, de 10h00 à 17h30 toutes les 30 minutes

Tout public (sans réservation, dans la limite des places disponibles)

• ATELIERS D’INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

10h, 11h30 et 14h30 trois ateliers d’initiation pour les enfants de 7 à 12 ans (sur réservation – gratuit – limité à 8 personnes).

• PROJECTION DE FILMS SUR LA GROTTE PRÉHISTORIQUE DU LAZARET

Projection de 2 films sur la grotte préhistorique du

Lazaret, durée : 15 minutes :

• Film 1 : le remplissage de la grotte du Lazaret

• Film 2 : une saison au Lazaret, il y a 160 000 ans

Grotte préhistorique du Lazaret

33 bis Boulevard Franck Pilatte

06300 Nice

Téléphone : 04 89 04 36 00

https://lazaret.departement06.fr

Modalités de réservation des ateliers d’initiation à la fouille archéologique :

04 89 04 36 00 , lazaret@departement06.fr et https://mesdemarches06.fr/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

© Département des Alpes-Maritimes