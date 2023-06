Initiation spéléo à la grotte du Journet (Châteaudun) Grotte du Journet Châteaudun Châteaudun Catégories d’Évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir Initiation spéléo à la grotte du Journet (Châteaudun) Grotte du Journet Châteaudun, 1 juillet 2023, Châteaudun. Initiation spéléo à la grotte du Journet (Châteaudun) Samedi 1 juillet, 09h30, 13h30 Grotte du Journet Inscriptions obligatoire. Tarif: 20 €. Venez découvrir le monde souterrain de la grotte du Journet. Prêt du casque, combinaison et baudrier. Plus de détails en contactant le GRS28. La visite de la cavité dure environ 2H30. Tout public à partir de 15 ans ou 8 ans accompagné.Attention , c’est physique.

Inscription obligatoire de 9h30 à 12h00 https://forms.gle/oC3XxHshL5ZmzpcC6

Inscription obligatoire de 13h30 à 16h00 https://forms.gle/izUKAYFg9BdrLPY56 Grotte du Journet chateaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « grs28@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612555119 »}] [{« link »: « https://forms.gle/oC3XxHshL5ZmzpcC6 »}, {« link »: « https://forms.gle/izUKAYFg9BdrLPY56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:30:00+02:00 – 2023-07-01T12:30:00+02:00

2023-07-01T13:30:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00 Spéléologie grs28 Grotte du Journet Détails Catégories d’Évènement: Châteaudun, Eure-et-Loir Autres Lieu Grotte du Journet Adresse chateaudun Ville Châteaudun Departement Eure-et-Loir Age min 8 Age max 77 Lieu Ville Grotte du Journet Châteaudun

Grotte du Journet Châteaudun Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaudun/

Initiation spéléo à la grotte du Journet (Châteaudun) Grotte du Journet Châteaudun 2023-07-01 was last modified: by Initiation spéléo à la grotte du Journet (Châteaudun) Grotte du Journet Châteaudun Grotte du Journet Châteaudun 1 juillet 2023