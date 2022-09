Visite encadrée du Creux Serré (complet) Grotte du Creux Serré Chamesol Catégories d’évènement: Chamesol

Visite encadrée du Creux Serré (complet) Dimanche 2 octobre, 10h30 Grotte du Creux Serré

Gratuit mais déjà complet

Initiation à la spéléologie sportive dans cette belle grotte. Grotte du Creux Serré Chamesol Chamesol 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Initiation à la spéléologie sportive encadrée au Creux Serré.

La visite comprend des descentes en rappel et remontées sur corde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T10:30:00+02:00

2022-10-02T15:00:00+02:00

