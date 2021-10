Combles-en-Barrois Grotte du Cimetière Combles-en-Barrois, Meuse Grotte du Cimetère Grotte du Cimetière Combles-en-Barrois Catégories d’évènement: Combles-en-Barrois

A l’occasion des Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme, l’Association spéléologique de Haute-Marne accueille, pour des demi-journées de découverte de la spéléologie accessibles à toutes et à tous, à proximlté de Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Visite de la Grotte du Cimetère Grotte du Cimetière Combles en Barrois Combles-en-Barrois Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T13:00:00 2021-10-03T18:00:00

