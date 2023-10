Journées Nationales de la Spéléologie | COMPLET ! grotte du Bel Affreux Antheuil Catégories d’Évènement: Antheuil

Côte-d'Or Journées Nationales de la Spéléologie | COMPLET ! grotte du Bel Affreux Antheuil, 8 octobre 2023, Antheuil. Journées Nationales de la Spéléologie | COMPLET ! Dimanche 8 octobre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 grotte du Bel Affreux Sur inscription (complet) grotte du Bel Affreux 21360 Antheuil Antheuil 21360 Côte d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T11:00:00+02:00

2023-10-08T16:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00 Spéléologie Complet Détails Catégories d’Évènement: Antheuil, Côte-d'Or Autres Lieu grotte du Bel Affreux Adresse 21360 Antheuil Ville Antheuil Departement Côte d'Or Age min 7 Age max 77 Lieu Ville grotte du Bel Affreux Antheuil latitude longitude 47.17458;4.74499

grotte du Bel Affreux Antheuil Côte d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antheuil/