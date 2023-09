Sortie découverte de la Spéléologie Grotte des Rampins – Méounes Méounes-lès-Montrieux Catégories d’Évènement: Méounes-lès-Montrieux

Sortie découverte de la Spéléologie 7 et 8 octobre Grotte des Rampins – Méounes Sur inscription : 20€/adulte & 10€/enfant L'Aven Club Valette-Revest orginise des sorties découvertes du milieu souterrain le week-end du 7/8 octobre 2023. L'activité se déroule sur une demie-journée dans une grotte horizontale facile d'accès mais offrant une progression variée.

Nous vous prêtons un casque avec une lampe frontale pour une progression en toute sécurité. Vous serez encadrés par des spéléologues confirmés qui vous feront découvrir ce monde fascinant. Grotte des Rampins – Méounes Planesselve 83136 Méounes Méounes-lès-Montrieux 83136 Var Provence-Alpes-Cote d'Azur contact@avenclub83.fr 06 19 85 40 68

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00

Age min 6 Age max 70

