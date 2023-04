Visites de la grotte des Petites Dalles Grotte des Petites Dalles, 18 juillet 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux.

Visite de la grotte des Petites Dalles, sur réservation.

Horaires des visites : 10 h – 14 h – 16 h.

Grâce au travail d’un collectif, la grotte est progressivement désobstruée. Depuis mars 2021, la grotte des Petites-Dalles développe plus de 850 mètres, et se positionne à la 8e place en développement des grottes de la craie du bassin parisien.

Les groupes sont constitués de 20 personnes maximum. Nécessité de porter un vêtement chaud et d’être bien chaussé(e). Enfants à partir de 8 ans, accompagnés (1 adulte par enfant).

Réservations en ligne sur le lien suivant: https://my.weezevent.com/visite-si

Vous avez également possibilité de vous inscrire à la cabine du Syndicat d’initiative (non prioritaire par rapport à la réservation accessible à l’aide du lien ci-dessus)..

Grotte des Petites Dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



Visit of the Petites Dalles cave, on reservation.

Schedule of visits : 10 am ? 14 h ? 16 h.

Thanks to the work of a collective, the cave is gradually unblocked. Since March 2021, the cave of Petites-Dalles develops more than 850 meters, and is positioned at the 8th place in development of the caves of the chalk of the Parisian basin.

Groups are made up of a maximum of 20 people. It is necessary to wear warm clothes and to be well shod. Children from 8 years old, accompanied (1 adult per child).

Reservations online at the following link: https://my.weezevent.com/visite-si

You can also register at the Tourist Information Office (not a priority for the reservation accessible through the link above).

Visita de la cueva de Petites Dalles, con reserva previa.

Horario: 10.00 h ? 14 h ? 16 h.

Gracias al trabajo de un grupo, la cueva se está despejando poco a poco. Desde marzo de 2021, la cueva de Petites-Dalles mide más de 850 metros y es la octava cueva de creta más grande de la cuenca parisina.

Los grupos están formados por un máximo de 20 personas. Es necesario llevar ropa de abrigo e ir bien calzado. Niños a partir de 8 años, acompañados (1 adulto por niño).

Las reservas pueden hacerse en línea en el siguiente enlace: https://my.weezevent.com/visite-si

También puede inscribirse en la Oficina de Turismo (no es una prioridad para la reserva a través del enlace anterior).

Besichtigung der Höhle Petites Dalles, mit Reservierung.

Öffnungszeiten der Besichtigungen: 10 Uhr ? 14 h ? 16 h.

Dank der Arbeit eines Kollektivs wird die Höhle nach und nach von Verstopfungen befreit. Seit März 2021 entwickelt die Grotte des Petites-Dalles mehr als 850 Meter und steht damit an achter Stelle in der Entwicklung der Kreidehöhlen des Pariser Beckens.

Die Gruppen bestehen aus maximal 20 Personen. Warme Kleidung und gutes Schuhwerk sind erforderlich. Kinder ab 8 Jahren in Begleitung (1 Erwachsener pro Kind).

Online-Reservierungen sind unter folgendem Link möglich: https://my.weezevent.com/visite-si

Sie können sich auch in der Kabine des Fremdenverkehrsamtes anmelden (nicht vorrangig gegenüber der Reservierung über den oben genannten Link).

