Les Splogues de Romans – Initiation Spéléo – #JNSC2023 7 et 8 octobre Grotte des Ferrières – La Chapelle en Vercors (26) Sur inscription en ligne

Au choix, 2 parcours souterrains, sportif ou familial, dans la Grotte des Ferrières.

Le parcours sportif (à partir de 12 ans) est une initiation à la progression verticale, et nécessite l’usage d’un baudrier et de cordes (descente en rappel).

Rendez-vous des groupes le matin à 9h00 et l’après-midi à 13h30 (durée 4h).

Parcours sportif limité à 6 personnes par groupe.

Le parcours familial (à partir de 6 ans) est une progression horizontale, pour permettre la découverte du milieu souterrain.

Rendez-vous des groupes le matin à 10h00 et l’après-midi à 14h30 (durée 2h30).

Parcours familial limité à 6 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00

2023-10-08T13:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00

Ferrieres Vercors