Visite de la grotte des Faux-Monnayeurs Grotte des Faux-Monnayeurs Mouthier-Haute-Pierre Catégories d’évènement: Doubs

Mouthier-Haute-Pierre

Visite de la grotte des Faux-Monnayeurs Grotte des Faux-Monnayeurs, 1 octobre 2022, Mouthier-Haute-Pierre. Visite de la grotte des Faux-Monnayeurs Samedi 1 octobre, 09h30 Grotte des Faux-Monnayeurs Visite de la cavité dans la partie horizontale avec descente en rappel (facultatif) à la fin. Grotte des Faux-Monnayeurs mouthier-haute-pierre Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté La cavité se compose d’une longue partie horizontale et offre de grands et beaux volumes à ceux qui viennent les visités. Et c’est ce que nous vous proposerons le semedi 1 octobre tout au long de la journée.

Pour les amateurs de sensation forte une descente en rappel sera organisée depuis le porche superieur jusque en bas (environ 25m).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T09:30:00+02:00

2022-10-01T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Mouthier-Haute-Pierre Autres Lieu Grotte des Faux-Monnayeurs Adresse mouthier-haute-pierre Ville Mouthier-Haute-Pierre Age minimum 6 Age maximum 60 lieuville Grotte des Faux-Monnayeurs Mouthier-Haute-Pierre Departement Doubs

Grotte des Faux-Monnayeurs Mouthier-Haute-Pierre Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouthier-haute-pierre/

Visite de la grotte des Faux-Monnayeurs Grotte des Faux-Monnayeurs 2022-10-01 was last modified: by Visite de la grotte des Faux-Monnayeurs Grotte des Faux-Monnayeurs Grotte des Faux-Monnayeurs 1 octobre 2022 Grotte des Faux-Monnayeurs Mouthier-Haute-Pierre Mouthier-Haute-Pierre

Mouthier-Haute-Pierre Doubs